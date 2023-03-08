2023年T1聯盟明星賽於2月28日在台北和平籃球館舉行，正規賽由Team Infinity與Team Beyond展開，星際大戰首部曲則有精彩灌籃大賽及三分球大賽，並由台灣運彩總經理林博泰頒發三分球大賽冠軍！

明星賽當天台灣運彩還特派活力小編Pinky帶大家到現場直擊這次精彩活動！

T1聯盟首次舉辦明星賽，成為今年國內體壇大盛事。這次明星賽陣容由球迷進行網路票選，最後決定由T1宇宙的2大星象戰隊—Infinity與Team Beyond對戰，Team Infinity是由火象及風象星座的球員組成，Team Beyond則由土象及水象星座的球員組成，眾所矚目的明星賽MVP，最後由桃園永豐雲豹霍華德當選。

賽事現場人潮熱絡，球迷熱情如火，正規賽、灌籃大賽及三分球大賽眾所期待，不少人表示支持霍華德，也有球迷表示最喜歡蔣淯安，從高中支持到現在；林韋翰也充滿人氣，粉絲也稱讚助攻很厲害，「是特攻魔術師！」

現場粉絲熱情表示最喜歡「特攻魔術師」林韋翰 (中時新聞網攝)

除了比賽外，現場還有各式美食攤位，球迷除了可以看精彩的球賽，還可以填飽肚子、走走逛逛，另外在明星賽商品部，販售多種限量款商品，包含連帽上衣、霍華德背號12號的專屬限定衣服、Team Infinity與Team Beyond的球衣，甚至提供客製化服務，可以將自己喜歡的球員號碼客製在球衣上，非常有紀念價值。

現場有販售Team Infinity與Team Beyond的球衣 (中時新聞網攝)

T1聯盟冠名廠商台灣運彩總經理林博泰也蒞臨活動現場，頒發三分球大賽冠軍獎項。林博泰表示，到現場就是為了觀看台灣運彩冠名的T1聯盟明星賽啊，賽事精彩逼人，絕對不能錯過。

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