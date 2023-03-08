男性若生殖器官疼痛發炎，會尷尬難以啟齒，泌尿科醫師表示，陰莖疼痛、發炎多是因為包皮炎，由於包皮與龜頭之間容易藏污納垢，若未清洗乾淨，容易導致包皮炎，主要有6種原因，其中過度清潔也會傷害包皮的皮膚導致發炎。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在其臉書上表示，包皮與龜頭之間容易藏污納垢，洗澡時若未清洗乾淨，易感染細菌，導致包皮炎，包皮炎的6種原因為衛生習慣不好、過度清潔、接觸到過敏原、糖尿病、性行為導致包皮受傷，以及細菌感染。

忠孝泌尿專科醫院官網進一步說明這6種原因：

1. 男性包皮內層會產生分泌物、形成包皮垢，若洗澡時未徹底清潔，包皮內的污垢不斷累積，容易細菌感染，而導致包皮炎。

2. 龜頭、包皮皮膚脆弱，容易因摩擦破皮，洗澡時雖要將包皮內層洗乾淨，但過度沖洗或搓揉會使包皮破皮；另要避免清潔力過強的沐浴乳、香皂，以防包皮表層皮膚磨損過敏而發炎。

3. 龜頭的表面黏膜較敏感，接觸到某些化學物質會引起過敏紅腫反應，因此要避免使用含抗菌殺菌成分的洗沐用品。

4. 糖尿病患者若血糖控制不佳，傷口癒合能力也較差，當包皮受傷時不易痊癒，因此導致反覆發炎。

5. 性行為時若過度激烈摩擦，會導致包皮受傷，若未做好事後清潔，可能會因細菌感染而發炎。

6. 易致包皮發炎的細菌有白色念珠菌、細菌等。