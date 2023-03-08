人類一直都在尋找外星生命，至今仍一無所獲，但宇宙浩瀚無垠，無數顆的星球極有演化出生命的可能，例如火星就被發現幾億年前擁有與地球相似的自然環境。然而，有學者警告，如果發現火星存在過生命的遺跡，那對人類會是糟糕透頂的消息，或許標誌著人類在不久的將來，將會遭遇毀滅性打擊。

科學媒體《IFLscience》報導，宇宙誕生已久，存在外星生物的可能非常高，甚至是演化出比人類更加先進的文明，倘若如此，為何至今無一和人類取得聯繫？為什麼沒有如人類目前所做的一樣，透過探測器尋找其他生命？

過去有科學家提出一個名為「大過濾器理論」的假說，是指生命演化到一個程度時，生命發展會遇到阻礙（被稱為「過濾器」），而過濾器的時間點可能會在過去，也可能在未來。這一概念的重點在於，人類無法得知是否已經度過了「大過濾器」免於毀滅，又或者如其他外星文明一般，還未踏出母星就已經消亡，可能因為戰爭，又或許是因為資源耗竭。

火星是目前人類根據現有技術及發現，判斷最有可能存在外星生命的星球，然一些科學家認為，如果在火星發現曾經存在過生命的證據，基於大過濾器的概念，這可能會是一個糟糕透頂的消息。

牛津哲學教授博斯特羅姆（Nick Bostrom）曾在文章中指出，如果發現簡單的生命，代表過濾器發生在那之後；若是發現多細胞生命，就能進一步縮小大過濾器發生的時間點。他認為，能夠觀察地球生命的演化，來持續縮小過濾器發生的範圍。

博斯特羅姆警告，如果在火星發現脊椎生物的遺跡，那將是很可怕的消息，因為這代表大過濾器很有可能在人類未來的某一刻發生，使人類在技術發達至走出銀河系前，面臨滅絕的可能性，「這樣的發現將會是個毀滅性的打擊」。