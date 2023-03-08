2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，而除了總統大選，立委選舉也競爭激烈，國民黨目前至少有8位台北市議員已經表態參選立委，不過外界也傳出此舉恐怕是「全員落跑」。而近日就有一份民調指出，有82％的民眾「支持國民黨夠強的現任議員選立委」，僅有12％的民眾「不支持國民黨夠強的現任議員選立委」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》6日對於「你支持現國民黨夠強的現任議員選立委嗎？」進行了網路民調，截至7日23時，已有3萬人進行投票，有82％的民眾「支持國民黨夠強的現任議員選立委」、僅有12％的民眾「不支持國民黨夠強的現任議員選立委」、另有5％的民眾則表示「不知道」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「公家機關，及公司年滿65歲達退休年齡，讓年輕人有工作機會，全民認同的，拜託世代交替同樣道理」、「只要是人才，有戰力，當然支持」、「汰舊換新，世代交替，將一些沒火力的立委換下，不管不分區還是地方選出的，都贊成有專業又有戰力的年輕一代出來」、「非常支持，國民黨請團結」、「有戰鬥力的人才，當然支持，一些戰力強的老立委，可列入不分區啊！這不是更好嗎？」