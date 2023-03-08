馬祖莒光鄉近期因缺乏肉品，讓防區駐軍吃了好幾天白飯加罐頭，有官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」，引發熱議。媒體人謝寒冰7日在《新聞大白話》節目指出，不但綠側翼王浩宇扯罐頭食品很營養，連國防部長邱國正都說「國軍的心理素質要再加強」，明顯是「在那叫什麼」的心態。但多少戰爭都因為糧草問題一觸即垮？部隊在前線需要的是士氣，沒有士氣怎能希望部隊去為你犧牲為你打仗？

「部隊的長官就覺得，你在外島你就吃苦啊，誰叫你在外島？算你倒楣！」謝寒冰表示，最可怕的是，很多台灣民眾也是這樣想，網路上一大堆人說：奇怪了？當兵的人，吃個兩三天罐頭有什麼關係？吃得不好有什麼關係？只要能讓你基本維持生活就好。就像王浩宇說的，罐頭食品也很營養啊！「王浩宇你先吃一個月罐頭給我看看好不好？」

謝寒冰強調，罐頭也很營養，但部隊在前線需要的是什麼？需要的是士氣！在前線沒有士氣，請問敵人來，你還有心情打仗？會不會直接投降算了？知不知道多少次戰爭的時候，因為伙食的問題、糧草的問題，戰爭一觸即垮？在最前線的人都被你搞得沒有士氣的話，怎麼能希望這個部隊去為你犧牲、為你打仗？這是最基本的邏輯問題。

「邱國正的回答是：國軍的心理素質要再加強！」謝寒冰指出，其實他在怪這些小兵，你們挨個兩天餓沒東西吃，就在那邊叫啦？以後幹部要去檢討一下，要叫他們不准叫，他的心態是這樣子，非常明顯。「拜託，現在不是戰時，現在是承平時期！」你們現在就用這種心態，搞得部隊根本就被你們完全廢掉了，根本沒辦法打仗。而且連肉都沒有的話，你確定他武器有嗎？「我去西莒的時候，那些老掉牙的戰車都不能動喔！」