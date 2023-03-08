雞蛋批發價6日起每台斤上漲3元，創下歷史新高漲至55元，缺蛋災情已成全台普遍現象。但近日有蚵仔煎名店公告缺蛋，竟被綠營側翼出征，揚言檢舉消防、衛生、勞檢，要給商家難看，似玻璃心不能接受缺蛋現實。媒體人謝寒冰7日在《新聞大白話》節目指出，蔡政府說每天約50萬到80萬顆的雞蛋缺口，但又說每天需求量12萬箱，實際到貨是11萬3千箱，一天差7千箱以1箱200顆換算，每天實際缺額140萬顆，到現在還在騙！

除了前線缺肉的爭議外，謝寒冰指出，蛋的問題更好笑，因為如果沒有缺蛋的話，你們幹嘛去調蛋？你們從國外運蛋進來幹嘛？幹嘛告訴我們每天50萬到80萬顆的缺口？實際上缺口遠遠不止這個數字！

「大家注意，他自己講，每天需求量12萬箱」謝寒冰指出，可是實際到貨是11萬3千箱，所以一天就差7千箱，一箱200顆是多少？140萬顆！可是他告訴你每天只差50萬到80萬顆？這個政府到現在都還在騙人！因為政府帶頭在騙人，所以這些塔綠班只好跟著騙。

謝寒冰直言，就看台灣這樣抱著大家一起騙，能夠騙到什麼時候？到時候整個台灣都變成邪教徒！