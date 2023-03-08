戲劇男神陳冠霖擁有帥氣外表和精湛演技，是多檔八點檔的御用男主角，但他當年在KTV打前妻鄭仲茵一巴掌，就此結怨20年，如今雙方又爆出口水戰，引起網友關注，而其實2005年他在節目《愛上九點半》曾透露，並未向鄭仲茵所說生氣會拿筆戳大腿，為此他找上名嘴呂文婉脫褲子檢查，對此，呂文婉7日親自還原當年真相。

呂文婉在《新聞挖挖挖》表示20年前陳冠霖和鄭仲茵就像現在「各說各話」，但當年她在擔任記者時，收到的消息是懷孕8個月的鄭仲茵到KTV抓姦，情緒激動之下，曾與陳冠霖有肢體上的激烈接觸，讓陳冠霖被冠上「毆打老婆」、「出軌」等罪名，形象受到重創。

後來陳冠霖透過朋友找上呂文婉，表示媒體排山倒海指責他，讓他感到很不公平，因此準備證據，想替自己平反，不過呂文婉表示她記得有這個專訪，但絕對沒有脫褲檢查這件事。呂文婉表示當年約訪地點是在酒店二樓咖啡廳，屬於開放式空間，況且她以前跑線的職業習慣是，身邊會帶另一名攝影記者拍照，自己只負責訪談，更重要的是，如果陳冠霖真的脫褲子自證清白，這麼印象深刻的事，不可能會忘記。

而她最後也說道自己不清楚陳冠霖上過吳宗憲的節目，直到收到記者傳訊息問對脫褲子事件的看法，才知道有這件事，並事隔多年替自己澄清。

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