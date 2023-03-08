史丹佛大學的研究團隊利用「指導免疫細胞識別癌細胞特」的方式，開發了一種白血病疫苗，目前已進入初期的人體實驗。他們相信同樣的技術也可以應用在其他的癌症上。

新阿特拉斯(New Altas)報導，癌症，是正常細胞的異變，因此所有細胞都有癌化的可能。所幸我們有免疫系統，可以清除這些異變，才得以健康的生存。既然如此，為何還會罹患癌症？原來，如果在一場公平的戰鬥中，我們的免疫系統每次都會戰勝癌症。但是癌症是卑鄙可恥的，它們演化出一系列欺騙的手段來逃避檢測，蒙蔽了免疫系統。

因此，新一代的抗癌療程，就是「重新訓練免疫細胞」，更專業的說法是「免疫療法」，這個新興的技術在這幾年取得了一些非常有希望的早期結果。

最常見的免疫療法，是從患者體內取出T細胞，對它們進行改造，以識別特定的癌症抗原，然後將它們注回患者體內，由這些重新訓練的特化T細胞去尋找癌症。但是，這種療法是個人化的，無法廣泛普及。

史丹佛大學醫學院的科學家，則們開發了一種方法來指導免疫細胞去識別更廣泛的癌細胞抗原。訣竅是將癌細胞轉化為巨噬細胞的模樣，巨噬細胞也是一種免疫細胞，並且是一種抗原呈遞細胞 ( antigen-presenting cell ,APC)，可以指導會T細胞尋找什麼。

研究員梅傑迪(Ravi Majeti)說：「我們將癌細胞重新改造為巨噬細胞，以刺激T細胞，因為這些 APC ，身上攜帶來自的癌細胞的所有抗原。」

這種情況就像是一名強盜洗新革面，還成為「警察教官」，由於他的犯罪經驗豐富，他指導下的警察們，就對所有犯罪特徵充份瞭解，打擊罪犯的效率因此更高。

為了驗證這個想法，研究人員成功的將小鼠的誘導白血病細胞轉化為APC。在重新回小鼠身上後，果然！小鼠成功地清除了它們的癌症。更好的是，疫苗策略似乎可以長期有效地預防癌症復發。

梅傑迪說：「在小鼠抗癌成功後，相隔100多天，再把癌症因子重新注入小鼠時，小鼠沒有發生癌症復發的情況，強烈的免疫反應再次擊敗癌症。」

接下來，團隊把相同的技術用到其他癌症（纖維肉瘤、乳腺癌和骨癌）的小鼠身上測試了該技術，結果不如白血病那麼有效，但仍然有還算正向的效果。

最後，研究人員也對白血病志願者身上進行了實驗，果然！仍然有效果！源自人類白血病細胞的 APC，成功地教會了來其他的T細胞，以對抗身上的癌化白血球，這表明該技術可以應用於人類，但仍需要做更多的工作。