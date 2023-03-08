總統大選話題延燒，《TVBS新聞網》6日公布最新民調顯示，若2024是三腳督對戰，國民黨新北市長侯友宜支持度32％，民進黨主席賴清德28％，民眾黨主席柯文哲則是21％。國民黨台北市議員徐巧芯7日在《國民大會》節目強調，一般人沒有那麼關注政治，候選人要表態參選，民眾才有表態支持的意願，藍營人選還未確定，所以侯友宜還沒有凝聚那個盤。表態行情如果表態以後接住了，行情就會一直維持，甚至還可以往上。

徐巧芯表示，第一個是柯文哲表態比較明確，又一直宣傳說要訪問美國，所以柯文哲基本上穩定就是這樣。侯友宜，這真的跟表態有差，你一旦表態要選，選得不錯，民調就會自然上去了。

主持人謝曜州說，表態會有表態行情。徐巧芯提到，表態行情，還要看你能不能接住，如果表態以後你接住了，你的行情就會一直維持，甚至還可以往上。你如果表態行情，可是後來很爛，像陳時中這種，沒接住，支持度就會掉下來。

徐巧芯強調，但是如果你一直沒表態的話，表態的人往上，感覺你就會往下。因為賴清德很清楚了，民進黨已經定於一尊了，柯文哲也已經不斷表態他要選，那現在剩下侯友宜不確定。「那支持者要嘛不要說，要嘛也不是很確定，就會那個。」

徐巧芯指出：賴清德會往上升，因為定於一尊，盤是凝聚的。侯友宜還沒有凝聚那個盤，因為我們的人選還沒有確定嘛！所以這個一來一往就會有差。像我們自己在選舉也是一樣，第一件事情都是要讓大家知道你在選！然後你在選什麼？否則每個人都知道妳徐巧芯，但是他不知道妳在國民黨立委初選，不知道妳在搞什麼，這很常見。因為沒有人像我們這個工作會那麼關注政治，大家都是偶爾看偶爾看，他的印象是很短的。

「所以很多人就覺得，啊侯友宜不就新北市長？」徐巧芯直言，賴清德選總統，柯文哲選總統，而侯友宜是新北市長，那當然表態支持的意願就比較低。