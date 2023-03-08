女網友秀出對話紀錄，不少人認為問題出在原PO提問鬼打牆，加上一句「...」，才會惹怒賣家。(圖／爆怨公社)

網路盛行，也讓一般人重心轉往網購，卻也因此衍生更多消費糾紛。一名女網友抱怨，自己只是詢問老闆有沒有保固，沒想到被對方大罵還封鎖，將對話PO上網後，卻引發論戰，更多人認為是原PO問題。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文，表示自己想一台要價近8000元的貓砂機，只是問一句保固什麼地方而已，問完還不忘道謝，沒想到蝦皮賣家突然發飆。透過對話紀錄可以看到，原PO先問保固什麼地方，賣家似乎無法理解問題，於是原PO再問「沒有保固嗎」？賣家回覆保固一年後，原PO接著問「那是保固什麼」，賣家回保固主機，下一句開罵「不然要保固你家貓會不會拉屎嗎？什麼怪問題」，並封鎖原PO。

老闆事後親自留言，指出女網友問了許多奇怪問題，回答完卻看到對方「...」才會爆氣。(圖／爆怨公社)

部分網友看到後直呼「這賣家吃到炸藥嗎」、「這樣做生意的」、「先把這家封鎖了，態度有夠差」，但更多人認為問題出在原PO：「你的問題真的很蠢啊」、「看了一下，人家頁面都寫得清清楚楚，你還一直問」、「我是不會罵人啦，但這種問問哥／姐一律封鎖」、「本來就很怪，保固當然是主機，不然要保固你的貓還是貓砂」、「台灣鯛永遠不知道自己是鯛」、「很明顯是你陳述邏輯有問題」。

還有許多網友指出問題出在原PO前面一句「....」：「在那邊點點點什麼」、「看到那句...就特別火大」、「坦白說你打點點點，根本就是在質疑賣家，難怪人家不爽」。事後賣家本人也親自回應，指出原PO一直問奇葩問題，先是問是不是要專用垃圾袋，接著又問保固什麼地方，他實在看不懂，又看到那句點點點，所以才會爆氣，嘴了一句後封鎖對方。