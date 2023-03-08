楊紫瓊身早春SHIATZY CHEN早春藍色洋裝，力挺好友回歸巴黎時裝周辦實體秀。（SHIATZY CHEN提供）

華裔女星楊紫瓊以電影《媽的多重宇宙》奪下國家評論協會、金球獎、美國演員工會、美國獨立製片業獎等多個獎項影后加持，在13日前往奧斯卡之前，她先前往巴黎出席設計師品牌SHIATZY CHEN 於巴黎時裝周上發表的2023秋冬系列大秀，此次是品牌自2020疫情席捲全球後，睽違三年再度回歸實體至巴黎展秀的重要大秀，只見她身穿2023年早春系列的深藍色洋裝亮相，並親暱地設計師友人王陳彩霞女士擁抱，並在挽著其媳婦許媖媖的手看秀，好感情溢於言表。

SHIATZY CHEN睽違三年回歸實體，於巴黎當代藝術中心東京宮（Palais de Tokyo）。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN2023秋冬系列。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN2023秋冬系列。（SHIATZY CHEN提供）

本季品牌以古代女性定情物「荷緜」為題，將心意寄託於絲絲繡線上，繼展現品牌高超工藝，更傳遞出隱藏在服裝背後的濃情;在單品上的衣領前金、口袋蓋布上也可見中式荷包的運用，至於品牌最擅長的「中西融合」則體現在服裝廓形上，如古代文人穿著的唐裝搭配西式騎士外套、以肚兜結合西式細肩帶打造的小洋裝等。品牌經典工藝刺繡，本季則運用東方系爭富貴的鳳凰、牡丹、如意雲等，展現恢宏、滂薄的氣勢。

SHIATZY CHEN2023秋冬包款。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN2023秋冬包款。（SHIATZY CHEN提供）

配件方面，本季將傳統荷包造型搭配玉鐲提把，但為更加融入現代生活，在包款廓形方面也有多樣化的嘗試，使得整體線條更加立體摩登;鞋款方面則從裹腳鞋汲取靈感，搭配綁帶、厚底、異材質拼接等手法，使得原先象徵禁錮女性的鞋款，化身為帶領女性探索世界的優美鞋款。