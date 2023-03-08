婚後無性生活真的有人挺得住？一名人夫跟妻子結婚10年從沒性愛過，原因出在對方過去曾遭性侵，心靈受創無法接受男人，但又擔心丈夫受不了，於是叫了外送妹來服務丈夫，沒想到最終結局超展開，引發網友熱議。

原PO在《Dcard》PO文「結婚十年沒愛愛過的老婆要我嫖妓」，他表示，妻子中學時期從被親生父親與導師性侵，造成無法抹滅的心靈創傷，至今仍無法接受看到男人的生殖器，因此兩人婚後一次性愛都沒有，想當然也沒有孩子，幸虧雙方家長比較開明，沒有要求要抱孫子。

原PO說，妻子患上恐男症，雖然經過多年，在他的幫助下走了出來，但仍存在陰影，看了無數心理醫師，就是沒辦法跟男人性愛，他也能理解妻子情況，所以10年來都是自己DIY解決，但自己30出頭，年輕氣盛，妻子擔心凍未條，便暗示自己可以找「炮友」，甚至還偷偷花錢找來外送妹來家裡要幫他服務。

原PO坦言，當下自己下體的確有了反應，還被老婆笑有色無膽，但他認為這種行為形同外遇，因此當時偷塞1000元給外送妹打發對方，堅持不會找別的女人性愛，不過忍了10年，確實有點把持不住，因此PO文詢問網友自己究竟該不該跟別的女人發生關係。

不少人紛紛留言：「她不介意你吃外食，你也可以做到性愛分離的話，沒什麼不行」、「雖然妻子同意，但時間久了不一定那麼樂觀，長期下來一定會有疙瘩，建議不要」、「你是一個好男人，可以自己考慮清楚的！不管哪個決定我覺得都很好」、「我只能說原PO是稀有的偉大老公」、「現在性愛娃娃越來越進步逼真，或許可以考慮」，但也有人質疑真實性：「雙方家長開明？包括那個性侵自己女兒的老爸嗎」、「抱歉，實在無法相信文章真實性」、「感覺就是創作文」、「單身就算了，哪有結婚的男人可以忍受無性生活10年」、「岳母會不知情？」，對此原PO也回「妻子爸爸癌症死得早，所以也沒受到制裁」、「岳母的確不知情，妻子也不打算講出來」。