曾之喬身穿Just In XX 與國寶藝師莊武男跨界合作的禮服出席2023秋冬臺北時裝週展前記者會。（吳松翰攝）

過去經常參與臺北時裝週的女星曾之喬，日前接下2023秋冬臺北時裝週大使的稱號，讓她直呼「受寵若驚！」於展前記者會上她穿上由周裕穎設計師與傳統建築彩繪莊武男跨界合作的禮服，服裝蓬鬆的架構在走動時需格外注意，因此也讓她笑說今天有點像是新娘，「但以前拍戲就蠻常穿婚紗的蠻習慣的。」但他也自嘲「如果穿這身應該是抱不到老公啦。」

設計師John Zucca作品。（吳松翰攝）

於7日的記者會上曾之喬以低彩度的莫蘭迪藍禮服現身，於袖口、裙身上則飾有傳統建築彩繪師莊武男設計的圖騰，服裝則是出自周裕穎設計師個人品牌Just In XX之手，曾之喬透露其實他一直以來都很欣賞周裕穎的作品，她2018年至紐約時裝周上看到他與國立故宮博物院的大秀後印象深刻，但她直言「其實收到邀請的時候，我有點懷疑這個聯名真的會好看嗎？」預想中他會看到極具藝術感，卻不適合穿上身的作品，「看完之後我突然好想當男生，因為那場秀上的男裝都好好看。」也因此他十分期待此次由周裕穎、潘怡良、許艷玲、唐宗謙、魏子淵、簡君嫄、簡國彥 Bob Jain和傳統建築彩繪莊武男、歌仔戲名伶唐美雲、紙雕家陳一中 、東華皮影戲團、繩結工藝家陳夏生、百歲漆藝家王清霜、鎮狩宮 吳敬堂藝陣社等七位國寶藝師，於臺南南鯤鯓代天府舉辦的「開幕秀：敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」大秀的作品。

HANSEN設計的作品。（吳松翰攝）

本次台北時裝週將於3月22日至4月9日舉行，主要活動集中於24日29日間，除上述的開幕秀外，另有由oqLiq、Weavism、PCES、DYCTEAM、UUIN、SYZYGY等六組設計師共同推出的「永續時尚主題秀」，還有12場品牌秀以及服裝設計院校的展演、選品店等等。

設計師Daniel Wong作品。（吳松翰攝）

設計師Claudia Wang的作品。（吳松翰攝）

oqLiq設計的作品。（吳松翰攝）