《超偶》冠軍張芸京日前在小河岸舉辦了「集合了，京城子民！」演唱會。她與同教會的歌手何孟遠和唱快嘴RAP歌曲〈麒麟〉，在演出前張芸京開玩笑的說：「我為何要為難自己？我現在反悔還來的及嗎？」同時也選唱了鬼滅之刃的〈炎〉送給逝世的好友艾成，並唱了京成兄妹在去年7月7日錄製的迷你專輯中的一首歌〈羊兒的家〉。

在音樂會中，她分享生命中貴人之艾成剛離開後，「不知道該怎樣讓自己平靜下來，每天在一個乾了又濕濕了又乾的枕頭上醒來並且有些自責是不是因為自己做了什麼或沒做了什麼造成了現在的結果，突然然間很想聽鬼滅之刃的〈炎〉」，發現裡面的歌詞很像她跟艾成的約定。

她哽咽藉著其中歌詞說，「未來雖然有些思念、痛楚一直在，但要超越這些，因為心中有被託付的幸福及約定，所以要頭也不回的前進，把京成兄妹的精神一直走下去。因為每次只要拿起麥克風都覺得艾成就在她旁邊，一直在她心裡。」

音樂會最後一組嘉賓是艾成摯愛的老婆王瞳以及潘奕如，張芸京當天先與王瞳合作演出一首87樂團當中艾成創作的一首歌曲〈傑作〉，王瞳彈奏Keyborard、張芸京深情演唱，兩人不時地望向對方，讓人感受到藉由這樣的方式來互相溫暖著彼此失去生命中重要的人，懷念著的艾成。