市場先前預期聯準會3月升息1碼的機率高達69.4％，但鮑爾7日鷹派發言大幅提高3月升息2碼的機率。最新調查顯示市場預期聯準會3月升息2碼的機率達到48.4％，高於先前的30.6％。
7日開盤標普500指數下跌0.8％至4,016.41點，道瓊工業指數下跌0.8％至33,183.45點，那斯達克指數下跌0.5％至11,612.55點。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）7日出席參議院金融委員會作證時表示，聯準會升息幅度可能超乎先前預期，目的是打擊通膨。
市場先前預期聯準會3月升息1碼的機率高達69.4％，但鮑爾7日鷹派發言大幅提高3月升息2碼的機率。最新調查顯示市場預期聯準會3月升息2碼的機率達到48.4％，高於先前的30.6％。
7日開盤標普500指數下跌0.8％至4,016.41點，道瓊工業指數下跌0.8％至33,183.45點，那斯達克指數下跌0.5％至11,612.55點。
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