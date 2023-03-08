市場先前預期聯準會3月升息1碼的機率高達69.4％，但鮑爾7日鷹派發言大幅提高3月升息2碼的機率。最新調查顯示市場預期聯準會3月升息2碼的機率達到48.4％，高於先前的30.6％。

7日開盤標普500指數下跌0.8％至4,016.41點，道瓊工業指數下跌0.8％至33,183.45點，那斯達克指數下跌0.5％至11,612.55點。