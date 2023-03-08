根據貝殼放大旗下媒體《群眾觀點 CrowdWatch》統計，2022年台灣有近2,000件群眾集資計畫成功達標，合計約103萬贊助人次，整體市場集資總額約37.7億元，每人平均贊助金額3,660元，雙創新高。

算一算，群眾集資在台發展邁入第11年，從早期被視為新創品牌、中小企業初試啼聲的管道，到如今已是大型知名品牌必爭地。例如，Pinkoi推出群眾集資平台搶攻原創設計市場；momo購物網推出《acerpure北極光冰溫瞬熱RO濾淨飲水機》集資計畫，首週累積金額突破千萬元。

同時，既有集資平台也出現新的變化與策略佈局，發展出「雙平台／多管道連動集資」的趨勢。例如《謝哲青的記憶宮殿》線上課程，為挖貝WaBay與PressPlay共同集資；《蔡璧名的醫道習慣》線上課程為挖貝WaBay與親子天下線上學校共同集資。

平台策略聯盟凸顯「流量最大化」，是現今提案者最重視的訴求，也是集資平台欲在競爭激烈的集資市場站穩腳步的關鍵。

除了國內平台合縱連橫，今年將有「跨國同步」集資專案上架，Maktar 3月發表新品，攜手台日集資平台同步聯動集資。

貝殼放大執行長林大涵表示，業界慣例是單一平台結束後、再邁入下一平台，但本次是透過兩平台後台串接，讓台灣與日本贊助者同步下單即時顯示，同時感受群眾集資進度成就一個專案，是群眾集資業界跨國數據串連同步集資的首例。