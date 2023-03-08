【愛傳媒朱宗慶專欄】三年多的疫情加上去年底的火災，不可諱言，為打擊樂團隊帶來了空前的衝擊，可以說，許多時刻都是攸關存亡的關鍵。直到現在，難關依然存在，要花很長的時間才有可能克服。在這個過程中，修復、重建與新生、開創，是兩條併行的路，而鬥志則是解決困難的良方。

自今年開春，擊樂劇場《木蘭》的排練開始，我便感受到團隊有一股戰戰兢兢、「再加把勁」的能量正在匯集。如今，《木蘭》北中南三地的演出成功落幕，不但在票房和國際迴響上都再創新高，與此同時，我更發現，《木蘭》這樣一齣精湛的作品，激勵了所有人，也帶動了整個團隊的整體士氣，以正向的態度來迎接馬不停蹄的行程和每一步的挑戰。

這次演出《木蘭》的整個過程，更加使我深信，處於轉捩點上，如果自己不堅強、不設法動起來，只是一昧表現「悲情」，那麼，別人也就更加幫不上忙，只能就此消沉下去。相反的，愈是艱困、忙碌的時候，愈是保持高昂的鬥志，那麼，就算處境確實相當艱難，還是可以找到清楚的目標和方向，一步步解決問題，繼續往前走。這樣的心境，有轉折、也有堅持，之後有機會，我再和大家進一步分享。

現階段，疫情將要邁向盡頭，打擊樂團隊所主辦的兩個重要國際活動－TIPC臺灣國際打擊樂節，以及TIPSC台北國際打擊樂夏令營，也確定恢復舉辦。TIPC臺灣國際打擊樂節自1993年創辦以來，已舉辦過十屆，成為當今世界上最具規模與質量的國際打擊樂節；而TIPSC台北國際打擊樂夏令營則是將TIPC的國際展演能量延伸至教學與推廣的平台，自1999年開始至2020年以來每年舉辦，以「黃金規格」嘉惠眾多打擊樂學子。

這類「重磅」的國際性活動，打擊樂團隊一辦就是二、三十年起跳，而一路走來，因為對初衷和品質的堅持，我們確實付出相當大的代價。然而，打擊樂團隊的「堅強」與「正能量」，其實也就是透過這樣一點一滴的累積而來的。

馬不停蹄，始終是打擊樂團隊的常態。歷經過漫長大疫和祝融之災的重擊與耗損後，擊樂劇場《木蘭》的演出成功，讓打擊樂團隊建立「再戰」的信心，而TIPC和TIPSC的接踵而至，則是邁向「如常」的檢驗，意義重大──當一個團隊能夠保持信念與鬥志，我想，自助而後才會有人助與天助！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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