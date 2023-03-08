一個「黑心信義還我錢來」的臉書粉絲團震撼了台灣買屋民眾，還意外引爆信義房屋和永慶房屋兩大房仲龍頭的文宣戰，信義房屋高層認為這個粉絲團是永慶房屋成立的，永慶喊冤並透過廣告和訴訟反擊，雙方打成一片，至於導火線「黑心信義還我錢來」臉書粉絲團的版主當然無法倖免，遭信義房屋連番控告11件民、刑事官司，眼見司法大戰如同新冠肺炎般即將一發不可收拾，不料這些案子竟嘎然而止，外界十分好奇究竟發生了什麼事？

本刊調查，上述11件案子其實並非憑空消失，而是今年2月間春節後在士林地院民事庭達成和解，幕後推手就是曾任士林地院民事庭庭長兼發言人、目前專任民事法官的邱光吾。

提到邱光吾法官，司法圈印象最深刻的是，他曾經捐出2／3的肝臟救母親，但許多人不知道的是，他從事法官23年以來，在他手上達成和解的案子難以計算，小到車禍案件雙方對幾萬元的償金爭得面紅耳赤，大到這次掀起房仲界兩大龍頭陸空大戰的「黑心」爭議，不少案件在他苦口婆心調解勸導下，終能化干戈為玉帛。

這件「黑心信義還我錢來」的臉書粉絲團版主，是曾任信義房屋副總經理及信義文化基金會執行長的房孝如，他曾在2019年間出版「多少錢才合理、百萬筆房屋交易的教訓」一書，引發各界關注。房孝如主張，台灣實價登錄制度應讓民眾能準確獲得房子的交易價、歷史成交紀錄及其他細目資訊，才能遏止投機炒作。

「黑心信義還我錢來」臉書粉絲團版主房孝如，曾出版「多少錢才合理、百萬筆房屋交易的教訓」一書，提醒民眾注意實價登錄問題。（圖／翻攝網路，CTWANT合成）

房孝如後來在臉書成立「黑心信義還我錢來」粉絲團指責信義房屋「涉及哄抬房價」、「轉手涉及操作」等語，信義房屋認為他言論不實，憤而向士林地院提起7件民事案件、4件妨害名譽的刑事案件，雖然大多法官以言論自由為由，判決房孝如勝訴，但也有少數案件判他敗訴，眼看這些案子都要提起上訴，戰場可能延伸到二審法院。

還好其中一件民事賠償案是邱光吾法官受理的，信義房屋主張撤除「黑心信義還我錢來」粉絲頁，並要求刊登道歉啟事，不過在第一次開庭時，「黑心信義還我錢來」粉絲團已被臉書下架，且大法官剛好釋憲認定刊登道歉啟事違憲，所以信義房屋改成要求刊登判決書全文。信義房屋的律師強調，提告目的不在賠償，而是先前粉絲團的評論內容已經造成商譽嚴重受損，邱光吾則勸信義房屋可以用比較包容的態度，雙方各退一步。

經過多次開庭，兩造反覆協商，信義房屋增修邱光吾法官提議的和解條件，希望房孝如對於過去在粉絲團的評論，向信義房屋致意，並承諾未來「須」以中性客觀用語，避免使用侮辱性、謾罵性跟攻擊性用語，且將來評論前，會書面徵詢信義房屋意見、並全文刊登。

邱光吾法官促成信義房屋及「黑心信義還我錢來」臉書粉絲團版主達成和解，最後撤回11件民刑事案件。（圖／黃耀徵攝）

但是雙方仍對和解內容僵持不下，因此邱光吾法官選在今年春節過後的2月9日早上10點開庭，原本估計半小時可以談妥，不過房孝如拒絕接受信義房屋提議的「須」字，邱光吾法官建議改成較中性的「會」字，信義房屋同意，但房認為改成這個字，他就「讓步太多了」、「我會看不起自己！」為了這一個字，信義房屋和房孝如相持不下，眼看和解就要破局。

最後邱光吾法官提出折衷方案，建議房孝如可以在言詞辯論筆錄加入：我的言論有憑有據，為節省司法資源．．．希望信義房屋有更多雅量來接受評論等語，經過長達一個半小時的折衝討論，終於達成和解了。不過邱光吾法官此時還來不及替雙方當事人高興，因為這個案件談和解拖了太久，嚴重耽誤後面等著開庭民眾的時間，他還得趕緊向他們道歉！

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