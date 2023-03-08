士林地院民事庭的邱光吾法官，曾任庭長兼民事庭發言人，卸下行政工作後，每天加班辦案寫判決成為他的日常，連假日也不例外。脫下口罩後，他的外型讓人眼睛為之一亮，看起來活脫是走出電視螢幕的8點檔男星，但在他俊秀挺拔的外表下卻讓人想不到20年前，曾為了挽救罹患肝癌病危的母親，冒著生命危險捐出2／3肝臟，還到龍山寺許願，自願折壽12年迴向救母。

邱光吾的媽媽是C型肝炎的長期患者，換肝前有超過20年的病史，雖然一直定期到台大醫院就醫，但病情仍然持續惡化，逐漸從肝炎變成肝硬化，再轉變成肝腫瘤，也就是肝癌！這樣的結果讓全家人宛如晴天霹靂，經常帶媽媽去看病的邱光吾，看著親愛的母親日益憔悴變黃的臉色和孱弱的身體，心中十分不捨，盼望能有奇蹟出現。

台大醫師告訴邱光吾，雖然他的血型和媽媽不一樣，但是親子間移植器官不一定血型要相同。台大醫師這段話讓邱光吾心中燃起了一絲的希望，偶然的機會下，邱光吾得知高雄長庚醫院有位陳肇隆醫師是換肝權威，他抱著姑且一試的心情，陪媽媽從台北南下到高雄找陳肇隆看診。不料陳肇隆醫療團隊評估邱媽媽病情期間，邱媽媽肝臟腫瘤數量竟從原來2個驟增為4個，且腫瘤體積變得更大，這讓陳肇隆十分猶豫是否要動刀，勉強開刀會不會徒增母子兩人生命風險？

法官工作負擔沉重，開完庭還要回辦公室加班整理資料寫判決書。（圖／士林地院提供）

此刻邱光吾更是忐忑不安，他忘了捐肝也會讓自己承受高風險，心中只掛記媽媽的安危，非常擔心無法移植肝臟給媽媽，因此他特地跑到萬華龍山寺向菩薩許願，祈求萬一移植過程處理不好，過錯全歸給他自己就好，但若他當法官期間能有一絲功德，希望能一併折壽12年，全部迴向給媽媽。他去龍山寺求菩薩這件事，至今沒告訴媽媽，只因怕她心裡難過。

或許神明也被邱光吾的孝心所感動，2002年10月間，預定開刀日期的前一天晚上6點半，醫師通知評估過關，隔天可以進入手術室。一群慈濟的師兄姐齊聚病房替邱光吾打氣，此時的他才真正覺得害怕起來。經過漫長10幾個小時的手術，陳肇隆將他2／3的肝臟切除後移植給邱媽媽，母子各自送進加護病房觀察，手術結果大大的成功。

邱光吾對陳肇隆和醫療團隊的仁心仁術，心懷滿滿的感激，雖然肝臟移植手術時，膽囊被一併割除，影響了一些消化功能，有時還要常跑廁所，但可以透過注意飲食而改進。此外，當時醫學上一般認為，肝臟移植後病人可延續5年到7年壽命，不過邱媽媽接受寶貝兒子的捐肝後，到現在超過20年，身體依然十分硬朗，還能自行從台北搭車到高雄長庚讓陳肇隆回診，不得不讓人敬佩陳肇隆精湛的醫術。

陳肇隆醫師在高雄長庚的肝臟移植團隊，已完2200多個肝臟移植病例，存活率全球數一數二。（圖／翻攝陳肇隆臉書）

替邱光吾媽媽移植肝臟的陳肇隆醫師，不但是世界肝臟移植權威，也是亞洲換肝之父，他在1984年完成亞洲第一例肝臟移植手術，1994年完成首例活體肝臟移植，還在1987年推動完成亞洲第一個腦死亡器官移植立法，比日本早10年、比南韓早12年。南韓1987年準備進入肝臟移植領域時，曾邀請陳肇隆到首爾大學分享經驗，而南韓換肝之父金洙泰教授完成首例肝移植病例時，也曾向陳肇隆取經。

值得一提的是，日劇《孤高的手術刀》是日本知名藝人瀧澤秀明的告別作，他在劇中飾演換肝神醫的原型，其實就是陳肇隆。陳肇隆在高雄長庚的醫療團隊每星期執行2、3例，目前已完2200多個肝臟移植病例，其中活體肝移植佔88%，3年存活率達90%，存活率全球數一數二，難怪連自認「脫亞入歐」的日本人也大嘆不如，為陳肇隆而傾倒。

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