台大法律系畢業的邱光吾，2000年間從司法官訓練所38期結業後，幾乎都在擔任民事庭法官，有23年法官資歷的他，歷任苗栗、台北、士林等地方法院法官或庭長，在同期法官和同事眼中，他是一位充滿正能量的帥哥法官，同事間遇到問題，他從不藏私地提供建言，許多法官和書記官對他評價都相當高，而他的善意和溫暖不只帶給了同事，也在開庭時感染了許多當事人，難怪不少難以和解的案件到了他的手裡，最後都能迎刃而解。

對於同事給他的正面評價，邱光吾直呼不敢當，他表示自己只是一直努力，想在法庭裡形成溫暖正向的氣氛，如果能帶著當事人一同解決糾紛，讓結果圓滿，自己也會很有成就感，「這是在沉重的司法工作下，找到一點點的價值。」他謙虛地說。

被問到有何訣竅能讓看似劍拔弩張的雙方當事人願意坐下來談和解？邱光吾表示：「傾聽很重要」，因為當事人有時候一句話、一個表情，都顯示出當下對案件的最新感受，因此法官的責任，並非坐在高高的法庭上下指導棋，而是要能「幫雙方當事人想出一個方向」，才可能讓他們卸下心房談和解。

來自海南島的陸配阿香和一雙兒女，非常感謝邱光吾法官代償先生遺留3萬元卡債，兩個孩子經常寫信、寄卡片給他，希望長大像他一樣幫助人。（圖／讀者提供）

另外，如果當事人不願意和解，邱光吾認為此時也不要給他們壓力，更不能欺騙或逼迫和解，最好的方式就是提供正確的資訊，例如有些當事人以為民事庭審理的小額簡易案件，還能上訴高等法院，他就趕緊提醒他們要評估訴訟風險和成本，把握和解的機會。

邱光吾坦言，法官在法庭上勸諭當事人和解，其實反映在工作上並不划算，因為很多案子，其實法官的心證都很清楚，幾次開庭後就能寫出判決，而他之所以會多花時間勸雙方和解，無非希望當事人各退一步，達到雙贏的目的，因為兩造一直纏訟下去，就要常跑法院、嚴重影響生活品質，也造成司法資源的浪費。

他舉「黑心信義還我錢來」這件案子為例，除了還在檢方的案子以外，至少已在法院衍生11件案子，其中民事7件都在士林地院，刑事4件已上訴到高等法院，這次他受理其中一件民事案子達成和解，兩造也願意撤回所有民刑事案子，一共可節省95人次法官的人力。

邱光吾法官的前後任書記官林郁菁和唐千雅，希望他關心當事人權益之餘，也要注意自己的健康。（圖／黃耀徵攝）

當然也有一些當事人對邱光吾勸諭和解的過程不開心，誤以為他有所偏頗，或只是想結案，甚至向法院陳情。對於這些當事人，邱光吾雖然感到遺憾，但也不會後悔，他坦言：「法官的工作真的很累」，但「我就是盡力、隨緣」。他只是希望處理案件時，有機會能成為當事人的貴人，因為或許「那天我需要幫助時，也有人能為我的貴人。」他只想讓當事人在他的努力下，案子能有有好的結局，如果最後還能真心的對他說聲謝謝，邱光吾說：「我就可以再走下去了！」

跟了邱光吾6年的書記官林郁菁，現在已升為士林地院民事紀錄科科長，她回憶2014年第一次搭配邱光吾勸當事人談和解時，只能用「震驚」形容，當時她看到法官席上的邱光吾，以溫暖又謙恭有禮的口吻，幫兩造分析訴訟狀況，還試著告訴他們法院的立場，讓她直呼「驚為天人」。林郁菁沒想過法官也能用這樣方式談和解，因此盡管開庭時間比較長，她也甘之如飴、覺得在做功德。

邱光吾現任的書記官唐千雅則是用「天使法官」來形容他，才剛到法院任職2年多的唐千雅說，有時案件遇到緊急情況，經常中午1點多就趕到邱的辦公室問問題，沒想到邱不是在吃飯或休息，而是還在研究案情，辦公室裡也沒有任何午餐或食品的味道，讓她一直懷疑他難道不食人間煙火？唐千雅和林郁菁還異口同聲指出，如果一定要說出邱的缺點，那就是他太投入工作，她們盼望邱除了關心當事人權益，也該多注意一下自己的健康。

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