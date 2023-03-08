周興哲2014年以《16個夏天》片尾曲〈以後別做朋友〉爆紅歌壇，更擁有3首YT破億歌曲，這次加入實境秀《光開門就很忙了》，與陳昊森、章廣成一同參與民宿經營，該節目為3月4日剛播出《光露營就很忙了》系列第二季，總製作人的重責大任同樣是由林心如扛下，而這也是林心如和周興哲相隔9年後，兩人再度於電視節目合作。

廚藝極佳的周興哲經常弄牛排給未婚妻趙岱新享用。（圖／取自周予天臉書）

據了解，周興哲2月15日拍攝的內容為前來拜師學做菜的部分，先前他在《我吃了那男孩一整年的早餐》中扮演會做早餐給心儀女生的暖男學長，當時他謙稱自己雖然不會做早餐，「可能會做晚餐，煎牛排啊！喝一點紅酒，會是一個套餐，很浪漫的感覺」。

周興哲也曾在2019年招待林心如等藝人好友去家裡吃飯，被林心如大誇是型男大主廚。（圖／取自林心如IG）

其實平常就有下廚習慣的周興哲，2019年還在自家招待過林心如、謝佳見、鄒承恩、許瑋甯與楊謹華吃飯，林心如還大讚說：「我們的型男大主廚上菜囉～做了一餐美味又有愛的料理招待哥哥姐姐們。」周興哲也透露自己拿手菜是紅燒肉，未婚妻趙岱新則是愛吃他親手特製的牛排與紅醬義大利麵等料理，更自豪說：「任何菜只要看YouTube有人做，我就做得出來。」

周興哲分享工作照，但並未透露是在拍《光開門就很忙了》。（圖／取自周興哲臉書）

此外，在夯劇《華燈初上》擔任總製作人林心如，先前就已邀來郭雪芙與楊謹華、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉一同拍攝野外露營《光露營就很忙了》，據傳「光」酒店的林心如、楊錦華、郭雪芙，除了能在野外露營生存外，也會現身民宿，繼續將這個IP發揚「光」大。而周興哲除了參加實境秀，今年五月起到六月又將要飛到雪梨、墨爾本及馬來西亞開唱，事業運持續旺到爆。

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