台北市工務局衛生下水道工程處副工程司龔永健，於2020年間受台北市客家事務委員會委託代辦台北市客家文化主題公園空間改善計畫工程期間，多次配合護航得標廠商，一再變更設計，浮編預算，事後收受數十萬元賄賂，涉嫌貪汙。台北地檢署7日指揮廉政署兵分6路搜索衛工處及廠商，約談龔男及廠商楊樹林、監造商王櫂賢、包商吳志遠4人到案。檢察官訊後，8日凌晨諭令龔20萬元交保、楊15萬元交保、王10萬交保，吳以背信罪5萬交保。

據指出，台北市客家事務委員會2019年7月公開招標台北市客家文化主題公園空間改善計畫工程，工程金額1億7000多萬，委託台北市衛工處代辦工程。

負責工程的台北市衛工處副工程司龔永健，卻於2020年至2021年間，多次配合護航得標廠商， 一再變更設計，以不實文件浮編預算，事後收受數十萬元賄賂，龔男及廠商人員涉犯《貪汙治罪條例》違背職務收受賄賂、對於公務員違背職務行為交付賄賂、《刑法》詐欺取財、行使業務上登載不實文書等罪嫌。台北地檢署昨指揮法務部廉政署執行搜索6處，訊問被告龔男4人。