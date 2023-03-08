有些女性擔心多喝豆漿可能增加婦癌發生風險，對此，營養師李婉萍表示，研究指出，吃豆製品不會增加乳腺癌、子宮肌瘤等疾病風險；甚至可降低罹患子宮內膜癌及卵巢癌機率。

李婉萍在臉書發文指出，食物中的大豆異黃酮結構類似人體雌激素，有植物性雌激素之稱。截至目前為止，許多研究文獻都指出，吃豆腐、豆乾等豆製品，並不會增加乳腺癌、子宮肌瘤等風險，也不會直接讓體內雌激素含量變多，適度的大豆異黃酮能反而有助平衡身體。甚至有針對9,000名乳腺癌倖存者的研究發現，食用黃豆有助降低乳腺癌復發的機率。

李婉萍指出，適量攝取富含大豆異黃酮的豆製品，有多種潛在益處：

●一項日本流行病學研究認為，大豆異黃酮的攝取可能與降低肺癌風險有關。

●流行病學研究指出，食用富含異黃酮或黃豆食物的女性，罹患子宮內膜癌和卵巢癌的風險可能較低。

●一份針對食用較多黃豆食品婦女為對象的研究提到，隨著黃豆攝取量增加，罹患乳腺癌的風險明顯降低。

●在肥胖、代謝症候群與第二型糖尿病議題中，2002～2014年的多項研究都指出，飲食裡的植物雌激素是有益的。2016年一項以更年期女性為主的研究則表示，大豆異黃酮食品中最重要的活性因子「染料木黃酮」，能改善葡萄糖代謝狀況，明顯使胰島素水平和胰島素阻抗降低。

●研究顯示，缺乏雌激素可能會導致女性罹患心血管疾病機率變高；另有文獻提出，亞洲人在心血管疾病的患病率上低於西方國家，其中原因可能是食用較多含有植物雌激素的豆類製品。