民眾出國旅遊要特別注意行李託運與登機的規定。日本旅遊達人林氏璧分享，最近去沖繩旅遊，幫老婆買了3罐精華水，結果整理行李時沒注意，忘了把精華水收到託運行李中，直到登機安檢被攔下來，只好忍痛將3罐近台幣3360元的精華水丟掉，引起網友討論，不少苦主淚喊＋1，直言真的很心痛。

林氏璧昨在臉書上分享，近日去日本沖繩旅遊3天，回台前整理行李，只記得要把大罐的飲料放到託運行李中，卻忘了把老婆交待要買的精華水收到託運行李，結果到了機場安檢隨身行李的時候不通過，最後只好忍痛把價值日幣15000元（約台幣3360元）的保養品通通丟掉。

林氏璧表示，丟掉那3罐精華水的時候，他突然想起自己前幾天幫老婆買的時候，還在那邊計算使用JCB卡刷滿3萬可以有10％的現金回饋，如今想起來覺得自己活像個白癡。這次只好先跟老婆對不起，沒有好好檢查行李是他的錯。

貼文引起網友討論，「人生就是這樣，汲汲營營的計算回饋，但是意外來臨時，一切有如做白工」、「太久沒出國了，上個月也把一罐可樂放隨身背包，本來要上演海關現場喝可樂，想想還是算了」、「上次我們也這樣，直接在角落全家把那罐保養品擦完，每個人身上都超級油膩滑潤的」、「現場打開，立刻奢侈的濕敷」。