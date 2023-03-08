84歲的新黨創始人、監察院前院長王建煊日前宣布將參選2024總統大選，並會在今（8）日上廣播節目接受專訪，向選民告知參選的動機與原因，消息一出引起各界討論。

據《台灣醒報》報導，王建煊指出目前的國民黨與民進黨，前者對於兩岸的立場是「不統不獨」，後者則是「獨」，但卻缺少「統」這個態度；「我認為台灣很快就會完蛋！」他強調，台灣目前的狀況就像是美國的哈巴狗一樣，沒有把台灣人民的利益作為最優先。

消息曝光後火速在《中時新聞網》、PTT等平台引起熱議，有網友表示支持，說「痛心亂世，寧棄清福，挺身撥亂反正，老而彌堅，濁世中的清流」、「台灣不能沒有統一的聲音，這是一針見血，我們全家支持他選總統」、「悲天憫人的精神可欽可佩」。

但也有網友持反對態度，直言「這樣做，只有綠的最高興」、「團結都不一定能贏，還這樣搞，我身為藍營支持者真的無言以對，下架民進黨兩岸關係才會改善，這都不重要嗎」、「下架民進黨才是重點，誰讓下架民進黨失敗，我遣（譴）責他一輩子」、「泛藍票分了，等於宣布集中的綠當選了，唉！」