52歲跳水皇后高敏曾擔任過2008年北京奧運的火炬手，拿下過兩面奧運金牌。退役後，她回歸鄉村生活，近日還曬出影片，分享自己在農村悠閒的生活，可以看見她漫步在油菜花田裡，面帶笑容，有時還親自拿著鋤頭耕地，接地氣的模樣獲得網友們一片盛讚。

高敏回到農村生活後，常常會跑到長滿荊棘的山坡上，採摘香氣四溢的野菊花，或是親自拿著鋤頭耕田，架式相當熟練，甚至她還當街砍過甘蔗，在老闆的指導下為甘蔗削皮。或許是因為長年運動與愜意的鄉村生活，從影片中可看出高敏臉上幾乎沒有任何歲月的痕跡，身材也相當纖細，遠看還以為是妙齡少女。

高敏回到農村生活，日子過得相當愜意。(圖/微博)

回顧高敏20多年的運動生涯，她一共獲得了70多塊金牌，她還是大陸第一個獲得奧運會跳板跳水金牌的運動員。不過，高敏和其他運動員一樣備受傷患困擾：12歲那年曾因跳水動作失誤導致肺部出血；運動員生涯後期腰傷、肩傷嚴重，在1992年巴塞隆納奧運會時甚至需注射麻醉止痛針才能出賽。

在退役後，高敏回憶起自己的運動員生涯，曾表示有些厭倦那樣的生活，「我13歲就離開家鄉去了國家隊，日復一日、年復一年的訓練和比賽，讓我幾乎沒有和家人一起過一次像樣的年。」退役後，高敏經歷了2段婚姻，生下了2個兒子，如今老公是大她10歲的大學教授陳志剛。

雖說離開了體壇，但高敏的運動精神依舊在，空閒的時候，她依舊堅持運動，她喜歡羽毛球，便請了教練來教她。先前高敏生活在北京的宅邸裡，熱戀生活的她閒不住下來，回到鄉下務農，看得出來她非常享受現在的生活。