去年9月26日，連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管遭炸藥破壞，震驚全歐。

當時歐洲普遍認為幕後黑手是俄羅斯，德國、丹麥、瑞典、荷蘭、美國的安全機關展開調查，至今未公布結果。

根據「德國第一電視台」（ARD）和「時代週報」（Die Zeit）的調查報導，德國檢調人員找到涉嫌的遊艇，這艘船由一家烏克蘭人所有的波蘭公司出面承租，共5男1女將炸藥運到爆炸地點，包括1位船長、2位潛水伕、2位潛水助理及1位女醫生。

不過，這幾位嫌犯國籍不明，因為全都使用專業製作的假護照。

調查結果顯示，一輛貨車將相關設備運抵後，這艘船9月6日從德國東北部的港口羅斯托克（Rostock）出海，沒清潔乾淨就歸還，船艙的桌上經鑑定有炸藥痕跡。

報導說，爆炸發生後不久，某西方情報機構就知會其他歐洲情報機構，主導這起爆炸案的是一個烏克蘭團體，此後的其他情報指向是一個親烏克蘭組織所為。

不過，儘管線索指向烏克蘭，調查人員至今仍不清楚誰是幕後主腦，也沒有證據顯示烏克蘭政府涉案，情報機構因此不排除是「假旗行動」，即刻意誤導調查方向、嫁禍給烏克蘭。

上述報導披露後，烏克蘭當局立即反駁涉入此事。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）透過推特表示，烏克蘭與這起爆炸意外無關，對所謂的「親烏克蘭破壞組織」也一無所知。（編輯：林憬屏）1120308