Taiwan legend Chien-Ming Wang (right) out here shagging flies during Chinese Taipei workouts. I asked a Taipei official if the 42 year old could still bring it. He said “yeah probably” pic.twitter.com/FmI5wM8hdS — Matt Monagan (@MattMonagan) March 7, 2023

WBC（世界棒球經典賽）即將在今（8）日點燃戰火，大聯盟派出莫納根（Matt Monagan）負責報導A組賽事，他昨日也特別前往觀看中華隊練球，並期待王建民能重回投手丘。

擔任2013年經典賽中華隊王牌投手的王建民，預賽首戰對上澳洲送出先發6局無失分的內容，帶領球隊以4比1拿下最重要的首勝，中華隊隨後以2勝1敗、分組第一之姿闖進8強，複賽面對強敵日本，王建民再度掛帥主投，同樣繳出6局沒有丟掉任何分數的好投，重回過去在洋基隊的王牌身手，王建民的好表現至今仍讓許多球迷難以忘懷。

事隔10年，王建民已退下選手身分，成為中華隊牛棚教練，幫助選手調整狀態，莫納根（Matt Monagan）也前往觀看中華隊在小組賽前最後一天練球，他在個人推特以台灣傳奇來形容王建民，並表示曾經詢問一位中華隊成員，42歲的王建民是否還能被放進球員名單，對方也給出了「有可能」的回應。

莫納根過去時常介紹台灣棒球歷史及文化，先前他也讚嘆台灣人對於棒球的熱情及癡迷，連新台幣500元紙鈔都能看見棒球隊的身影，「台灣人對棒球有多瘋狂？他們甚至把它印在鈔票上。」