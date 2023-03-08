台灣手搖飲料店選擇多，各有各的擁護者，一名男網友表示，國中時很喜歡「快可立」，買一杯飲料、一片雞排50元有找，但現在快可立幾乎消失，讓他直呼很可惜，問網友「有哪間連鎖的手搖店倒了，也會覺得可惜？」貼文引發熱烈討論，網友點名橘子工坊、杯樂、摩奇地、英國藍、清玉、Drink store等。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，讀國中時很喜歡喝連鎖飲料店「快可立」的傻瓜冰茶，當時一杯飲料再加一片雞排50元有找，但現在「快可立」幾乎消失街頭讓他覺得很可惜，他問「有哪間連鎖的手搖店倒了，你會覺得可惜的？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「絕對是橘子工坊，拜託不要倒，紫色魔粒是真理」、「杯樂的梅子可樂」、「摩奇地！有人知道嗎？這間超好喝」、「有人知道摩奇地嗎？小時候超愛這家的」、「英國藍現在是全倒了嗎？之前超喜歡他們的伯爵鮮奶茶」、「好想再喝一次清玉的翡翠檸檬」、「藍天鵝超好喝」、「Drink store！這間真的超好喝，拜託不要倒啦」。

針對原PO說的「快可立」，部分網友說沒聽過，也有人說在台灣門市雖然不多，但在海外卻有很多分店，「我怎麼不知道快可立這個年代？」、「快可立，好喜歡那種懷舊的杯子感」、「第一次喝快可立是在日本喝的」、「美國快可立超多的，歡迎來美國」。