歌手陳零九日前與交往10年女友呼呼一同在社群上宣布和平分手，讓許多喜愛兩人的粉絲感到可惜，而近期卻爆出藝人篠崎泫疑似是造成兩人分手的原因，且兩人身邊的共同友人徐凱希、紀卜心及荳荳何紫妍更異口同聲發出批評「狐狸精」的限時動態引發網友議論。

根據《鏡週刊》報導，徐凱希、篠崎泫、紀卜心及荳荳等人由於在節目當中的「狼人殺」單元表現亮眼因此被封為「狼人殺女神」，但近期徐凱希曾在IG限時動態中曬出一張狐狸照片寫下「願大家人生都不要遇到」，紀卜心也發出類似的文案「之前別人問我最受不了怎麼樣的女生，我都隨便回答太公主病的吧。現在才發現三觀不正的狐狸精才是最討厭」，荳荳更貼《一隻狐狸》繪本封面直言「做見不得人的事，不怕有報應嗎？」

徐凱希(左起)、紀卜心及荳荳何紫妍異口同聲發出「狐狸精」的限時動態。（圖／截圖自徐凱希、紀卜心及荳荳IG）

除此之外，陳零九前女友的友人發文表示「人真的不能做虧心事，和做對不起別人的事。有一天紙終將包不住火，若要人不知，除非己莫為，即使套上垃圾袋，也不會有人覺得垃圾桶很乾淨」而篠崎泫近期則都發出較正能量貼文，雖然已上貼文皆未指名道姓，卻已引發網上熱議，且據悉，篠崎泫與陳零九的事已成為圈內人私下話題，所以原就沒打入男方生活圈的她，現在演變成有些遭排擠的現象，對此，陳零九鄭重否認，表示兩人只是朋友，篠崎泫的經紀人也否認網路傳言。

前女友呼呼的友人也發出限時動態引發熱議。（圖／截圖自IG）

事實上，篠崎泫過去曾被直擊與畢書盡師弟陳彥允在街上擁抱，隨後竟被爆出女方其實已有男友，而男友就是TOP1成員張家瑋，但事後陳彥允否認與篠崎泫的關係。