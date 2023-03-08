根據《TVBS》6日公布的最新2024民調，可能代表藍綠白參選2024的新北市長侯友宜、身兼民進黨主席的副總統賴清德與民眾黨主席柯文哲，支持度分別為32%、28%、21%。對此，國民黨前立委蔡正元說，侯友宜的民調弱化是因為他對參選的態度模糊，相較於賴清德，處境會險象環生。

蔡正元昨（7）日在政論節目《新聞大白話》指出，賴清德在2019年總統初選時，被總統蔡英文強力打壓，最後聲望還能復活，就代表他「耐打」，而非綠陣營的潛在總統候選人，如侯友宜、柯文哲等人，是否像賴一般「耐打」，這還要再仔細檢驗。

另外，蔡正元今也在臉書發文補充，賴清德還有以下優勢：1. 如果輸掉2024將一無所有，因此賴極爲渴望贏得南投立委補選，跑去南投輔選的次數多到數不清，2. 藍營單靠下架民進黨和兩岸和平，不足以成事，因為各個山頭都各有小局面，山頭及其身邊的政治幕僚群很安逸，「不如賴清德的打手群的放死絕」，2024的勝敗，就看藍軍還能做出多大的改變。

3. 候友宜的以靜制動的模糊狀態，恐弱化選戰動力，相較於賴清德拼命三郎的處境，侯會險象環生，4. 藍營最渴望拚命的，只有黨主席朱立倫，但因爲歷史包袱和個性羈絆，朱的民調無法起色，面對候還在想著市政總質詢等，朱也只能乾著急。

許多網友也在蔡正元該篇貼文留言，他們的意見包括「微弱的火光在這樣下去都會被掐熄滅了」、「賴清德選舉有一個特點，就是他會握到所有選民的手」、「藍白如果都還是當權不讓，就等著2024看綠營繼續執政吧」。