2023年東京食品展開幕，台灣農水產館有一台販售台灣冷凍水產品的自動販賣機，駐日代表謝長廷投幣購買，大讚前所未有。另有一種「台日混血」冰淇淋，也是首度在日本亮相。

全球三大食品展之一、亞洲最大食品盛會–2023年東京食品展今天開幕，經濟部國際貿易局與外貿協會徵集136家廠商共組台灣館也舉行開幕典禮。之後，農委會副主委陳駿季主持「台灣農水產館」開幕典禮，並公開即將在日本推出的台灣冷凍農水產品自動販賣機。

這台自販機販售的商品，有當令的蔬果和水產品，包括冷凍鳳梨釋迦、毛豆、石斑魚、白帶魚、香腸、貢丸、地瓜等。將來計劃擺放在車站及人潮眾多的地方，讓消費者24小時都可購買。

駐日代表謝長廷覺得很新奇，當場投幣購買冷凍燒蕃薯，陳駿季則買了冷凍切片鳳梨釋迦。

謝長廷對媒體表示，日本自販機很進步、發達且普遍，台灣用這個方式銷售（冷凍農水產品）是對的，是前所未有的手法。

陳駿季說，目前台灣農水產品多是透過超市通路銷售給日本消費者，由於日本自販機相當興盛，所以農委會也與日本自販機等相關業者合作，嘗試利用這個新的銷售方式，讓日本民眾能便於購買台灣的冷凍農水產品。

對於這種嶄新的銷售手法效益有多大，他表示，目前還無法評估效益，不過據了解，已有日本大型連鎖超市業者Olympic與農委會接冾中。他預定8日訪問該公司。

中國2021年9月20日起暫停輸入台灣釋迦，因應鳳梨釋迦產季為12月到隔年4月，農委會去年12月再度啟動產銷措施因應。彙整至今年3月3日，規劃出口5000噸、內銷7000噸及加工3000噸，總計1萬5000噸，已執行8709公噸，僅3個月，進度已超過目標一半。

台灣業者想方設法推銷釋迦，這次參加東京食品展的台灣青果商電商自然屋推出的新商品「台日友好」冰淇淋，是使用台灣冷凍鳳梨釋迦和北海道富良野的牛奶，再交由日本廠商製造的產品。

自然屋總經理陳俊雄說，他長年在日本銷售台灣水果，注意鳳梨釋迦的成品，要如何去除鳳梨釋迦的苦味相當困難，由於鳳梨釋迦是以冷凍方式銷日，所以他靈機一動試著將此製成冰淇淋。

他說，把台灣釋迦的冷凍切丁和果泥送到北海道，與當地富良野的生乳結合，請日本廠商製成冰淇淋，以日本的食品加工技術消除天然的澀味與苦味。

他認為，南國陽光的果物結合北國乳白雪地，就是融合赤道與北極的概念，一定會成為天地間最好的味道。

「這種新款冰淇淋已達日本食品安全標準，可以上市。目前有鳳梨釋迦和芒果兩種口味，帶有濃郁的果香與乳香，還混入果肉，相當可口。陳俊雄期盼利用這次參展，多收集消費者的回饋，再設定通路，他希望新款冰淇淋能打入餐廳推廣。