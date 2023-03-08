氣象局長鄭明典今早在臉書發文，貼出早上6時全台空氣品質指標圖，並在中部雲林地區「紅爆」處標上一個圓圈，指出「怎麼那麼集中？都不會低調一點」。環保署今也發布麥寮地區空品紅色警示，所有族群應減少在戶外活動。

近日台灣環境風場吹東風，受地形影響西半部擴散條件不佳，鄭明典在臉書貼出今早6時全國空氣品質指標圖，其中中部海線地區有一處特別紅，讓鄭明典忍不住說「怎麼那麼集中？都不會低調一點」。

環保署發布空品提醒，麥寮地區為紅色警示，所有族群應減少在戶外活動，中部、雲嘉南地區、觀音地區是橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。根據環保署空氣品質監測網，雲林縣麥寮的空氣品質指標AQI高達155，是對所有族群不健康的紅色警示。

環保署發布空品提醒，麥寮地區為紅色警示，所有族群應減少在戶外活動。(翻攝自鄭明典臉書)

環保署表示，今天（8日）環境風場為偏東風，西半部位背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。