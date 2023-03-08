近年頻滋擾治安，犯下多起重大刑案、毒品、詐欺案的竹聯幫明仁會，多次被警政署長黃明昭點名掃蕩。6日明仁會盛大在中山區萬豪酒店舉辦春酒晚宴，江湖各幫派踴躍參加，為壯大聲勢，明仁會請來170名旗袍辣妹助陣，但卻有有心人士將影片貼上網路，讓北市警方震怒，決定要棒打出頭鳥。

竹聯幫明仁會6日在台北市中山區大直萬豪酒店預定85桌，並請來藝人獻唱，以及170旗袍辣妹迎賓、桌邊服務。（讀者提供）

竹聯幫明仁會6日在台北市中山區大直萬豪酒店預定85桌，並請來藝人獻唱，以及170旗袍辣妹迎賓、桌邊服務。（讀者提供）

由於明仁會近年竄起，大發橫財，個個出手闊綽，今年春酒如以往一樣停滿豪車，一輛輛跑車、高級保母車停在一旁飯店的私有地停車場，170名旗袍辣妹在分局長強勢要求下，被警方告誡不得在大門口迎賓，只能匆忙到豪車旁合影香車美人照。

這場「風光十足」的春酒場面影片被貼上網路，如此高調的行徑讓北市警官們氣到炸鍋，怒斥「這些人太囂張」、「真的以為是合法正常公司，古惑仔（陳浩南）看太多」。

而道上人士也對明仁會招搖的做法不予認同，直說過去各幫派辦春酒，事先多會與轄區分局協商，作法雙方各有默契低調進行，「跟條子（警方）也要互相給面子，這樣真的會倒大楣」。

據了解，北市警局已與刑事局密切規劃，將棒打出頭鳥，近期將針對竹聯幫各堂進行大規模掃蕩。

北市黑幫近年尾牙、春酒、大型壽宴，都刻意選在五星級飯店，就是為避免吃飯時，被警方攝影機跟拍，讓大哥覺得「沒面子」掃興。不過這麼一來，警方蒐報黑道組織的「深入程度」就差了些，讓警方對飯店業者的不配合頗有微詞，私下抱怨：「飯店不配合警察執法，卻給黑社會方便！」。

甚至有參加蒐證的員警爆料，「飯店不敢阻止叼煙嚼檳榔的黑幫89，任憑他們光明正大亂丟煙蒂檳榔渣，甚至大搖大擺抽菸，結果竟然不讓穿制服的警察進入飯店上廁所，不要站在大門口攔檢，警車不要停門口，原因竟然是有礙觀瞻，真的有錢有勢是大哥，了不起的五星級！」。

竹聯幫明仁會6日在台北市中山區大直萬豪酒店預定85桌，並請來藝人獻唱，以及170旗袍辣妹迎賓、桌邊服務。（讀者提供）

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