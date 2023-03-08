2024總統大選與立委選舉將近，國民黨與民眾黨是否藍白合作受關注。資深媒體人單厚之認為，若國民黨人選民調維持一定的領先，又認為柯會被棄保，藍白合恐難形成，單厚之進一步解釋，若新北市長侯友宜參選後民調落後，甚至輸給賴清德，才可能與民眾黨主席柯文哲合作。

據《TVBS》6日公布最新民調顯示，如果2024「三腳督」情況下，侯友宜支持度為32%，賴清德、柯文哲則以28%、21%落後。隨著南投立委補選國民黨吞敗，再度掀起在野黨組非綠聯盟的討論。

單厚之今(8)日接受《中評社》訪問時強調，柯文哲參選2024，只能以政黨票獲取不分區席次，除非跟國民黨結盟，才能開拓區域立委席次，但國民黨一定不願意讓民眾黨選好的選區，因此成藍白不可能合作的因素，且藍白文化上存在著問題，「民眾黨是小黨內鬥就這麼嚴重，要與國民黨合作，可能嗎？」

單厚之認為，若國民黨到了要提名時民調狀況不好，或侯友宜民調輸給賴清德，藍白才有可能合作，國民黨民調若持續維持領先，又認為柯文哲會被棄保，藍白就難合作了。