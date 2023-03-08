銀行局副局長童政彰表示，此次為接獲台灣花旗銀行客戶投訴，指控該行營業部前理專在2021年3月至2022年7月間，違法推介並代客戶投資行外金融商品，受影響客戶為2名、所涉金額102萬美元，且違法時間達1年4個月。

童政彰指出，台灣花旗銀行前理專代客戶投資的行外金融商品為股票，客戶因出現損失而向金管會申訴。金管會調查後認為，台灣花旗銀行有未完善建立管理理專銷售行為機制、且未完善建立理專與客戶私下資金往來的交易監控機制等內控疏失。

童政彰表示，台灣花旗銀行已設置理專銷售服務品質評核機制，由銷售主管每月對各理專採不定時隨機方式執行銷售品質評核，但對評核註記事項未積極追蹤後續改善情形並強化管理內控機制，以致未發現理專持續透過通訊軟體與客戶互傳資料，顯示管理仍有不足。

其次，台灣花旗銀行雖已建置員工交易監控系統監控作業，針對理專帳戶與客戶往來情形建立報表監控機制，但未依業務特性及風險完善訂定相關可疑態樣，以致未發現理專所屬不同客戶在特定期間有透過該行帳戶匯款至他行同一受款人姓名、且達特定金額以上等情事。

金管會表示，銀行應建立誠信經營文化及員工行為規範，以維繫社會大眾對銀行的信任，並應依相關規範完善建立帳戶監控機制，以強化內控有效性。同時，民眾應避免與理專私下間資金往來及購買非該行銷售的金融商品或服務，且應定期檢視對帳單，以維護自身權益。