防疫保單前2月理賠件數82.07萬件、月增38.25萬件，理賠金額334.72億元、月增153.8億元，較1月43.81萬件、180.92億元下降。疫苗保單前2月理賠件數19.78萬件、月增10.07萬件，理賠金額82.71億元、月增達43.11億元，則較1月9.71萬件、39.6億元增加。

為因應龐大理賠壓力，金管會已核准和泰產險二度增資共260億元、新安東京海上產險二度增資共199.99億元、中信產險三度增資共155億元、富邦產險增資150億元、國泰世紀產險二度增資200億元、兆豐產險二度增資80億元，合計已完成增資達1044.99億元。

此外，新安東京海上產險董事會去年底通過三度增資80億元，已取得金管會核准，預計今年將完成增資。另外，金管會也核准和泰、兆豐、新安東京海上、富邦及中信5家產險公司申請短期借款，以支應鉅額理賠需求。

另外，目前已有15家產險公司推出海外突發疾病醫療健康險，其中安達、台灣及旺旺友聯3家有承保新冠肺炎、且均有安排再保。另有14家產險公司重新開賣海外旅行不便險，其中僅安達產險承保包括傳染病及檢疫所致不便的保險事故。