觀察國銀各類分行稅前淨利，國內總分行316.3億元，月增達69.2％、年增達56.6％，國際金融業務分行（OBU）75.4億元，月增達36.1％、年增13.6％，海外分行49.7億元，月增達44.1％、年增達59.8％，中國大陸分行12億元，月增達36.2％、年增達3.06倍。

銀行局副局長童政彰表示，國銀1月利息淨收益達513.4億元，雖月減20億元、仍年增達56億元，持穩逾500億元高檔水準。同時，年底通常為銀行打消呆帳高峰，相較於去年12月，國銀1月呆帳費用月減93億元，亦推升獲利表現。

而國銀1月手續費淨收益188.9億元，月增幅在三大來源中最明顯，主要受惠保險佣金收入大增。同時，新台幣升值及股市上漲，帶動兌換利益及金融資產評價利益成長，使國銀1月投資及其他淨收益達209.9億元。

不過，39家國銀截至1月底放款總餘額36兆6973億元、月增427億元，存款總額52兆5877億元、月增2421億元。在放款增幅追不上存款增幅下，國銀存放比月減0.24個百分點至69.78％，連4月下滑、再度失守7成關卡。

童政彰對此表示，觀察國銀現金及約當現金規模，長期以來多維持1.2～1.3兆元區間，意即不管國銀吸收多少存款，都會維持適當流動性、其餘進行放款及投資，評估目前銀行資金運用效能「還不錯、還可以」。

觀察國銀1月放款狀況，主要為周轉金月增431億元、購置不動產月增52億元，但企業投資月減32億元、購置動產月減24億元。其中，周轉金放款在連2月減少後回升，童政彰認為，主要為顯示企業對短期性支出購料等需求帶動。

1月放款增加的前三大銀行，依序為合庫1377億元、永豐銀820億元、國泰世華銀441億元。而國銀截至1月底逾放金額573.72億元、月增26.76億元，逾放比0.16％、月增0.01個百分點，備抵呆帳占逾放覆蓋率866.8％，月減43.66個百分點。

至於國銀1月存款增加原因，主要為外商銀行有外資匯入款項，以及壽險資金、廠商轉存款等因素影響。1月存款增加的前三大銀行，依序為中信銀653億元、匯豐銀585億元、台新銀523億元。