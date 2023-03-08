高價值核心事業如雲端運算電源、汽車電子與5G網通設備營收皆較去年同期成長，光寶科2月全球合併營收為108億元，不含已轉讓之影像事業部，月增1%、年減2%，累計今年前2月合併營收為215億元。

就各部門來看，資訊及消費性電子部門高階電源供應器出貨穩定，產品組合持續優化，營收占比達40%；雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增近2成，營收占比約37%；光電部門全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定，且電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨持續成長，營收占比23%。

看好美國雲端及充電樁基礎建設商機，光寶科在美國達拉斯擴廠，今年先投資5億元設產線，未來達拉斯廠主要供貨L2的AC充電樁、PSU+BBU的雲端運算電源，全廠完成總投資金額將達20億元。

光寶科亦於今年2月啟動越南廠二期，初期以供應資通訊及網通產品為主，過去在大陸及台灣生產的雲端電源產品，未來也將部分移至越南生產，加上機構件產品，越南廠區可望成為光寶科在大陸以外最大生產中心。