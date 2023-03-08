3月春回大地，萬物生機蓬勃，也是財運大漲的好時機！塔羅牌老師艾菲爾點名雙魚座、牡羊座、水瓶座及金牛座，這個月財運會有顯著提升，收入穩定或投資回報豐厚，在財務上更有優勢。

第4名：金牛座

火星目前駐守在你的財帛宮，有機會獲得財富方面的好運。可能會收到加薪的好消息，或突然得到一筆意外收入。在這段期間充滿動力地追求自己的財務目標，並更加堅定自己的決心。在這段時間，可能會更有計畫管理金錢，積極尋找投資機會。記得保持理性和謹慎，不要冒險或過度花費。

第3名：水瓶座

土星3／7進入你的財帛宮，帶來更穩定的財務狀況，將更謹慎處理自己的財務，並採取保守的投資策略。此外，土星還可能帶來長期穩定的收入來源，例如一份穩定的工作或一個可靠的生意夥伴。土星在財帛宮也可以帶來積極的影響，在財務上更穩健。

第2名：牡羊座

天王星目前在你的財帛宮加持，將開啟一個全新的財務旅程。這段時間會有很多好事發生，可能會得到意外的財務收益，例如開始嘗試更加創新和前衛的理財方式，並自由管理財務。天王星也可能帶來一些非常令人振奮的商業機會，讓你建立自己的財富王國。

第1名：雙魚座

木星目前在你的財帛宮發光，將會感受到一種穩定和豐盈的能量。這段時間可能會帶來很多好事，例如收入增加或事業開始有所進展，讓財務狀況變得更加穩定。可能會經歷突破性的財務成就，例如投資的回報更豐厚，或是薪水明顯增加。這段期間也是簽訂重要合約或達成商業目標的好時機。