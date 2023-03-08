馬祖西莒島官兵日前被爆因缺肉，在沙灘上寫字，中廣董事長趙少康昨（7）日爆料，這起事件的爆料者陳竑任，疑似受到軍方的壓力；但陳本人昨晚否認，稱自己沒跟趙通話過。對此，趙少康今再表示，基於「誠信不容玷汙」的原則，他決定公開辦公室同仁與陳竑任的對話。

趙少康今凌晨在臉書發文表示，馬祖缺肉事件是因陳竑任的仗義、拍下士官兵在沙灘上的求救留言，而受到關注的，國防部也才因此決定通盤檢討。趙少康也指出，他在周一事件曝光的當天，就發文聲援陳竑任，並呼籲政府與國軍，絕對不可以對在沙灘上表達訴求的阿兵哥及爆料者秋後算帳。

趙少康直言，或許陳竑任承受了什麼壓力，竟然否認了曾經表達過的訴求，基於誠信不容玷汙，他必須公開還原這兩天的溝通過程，讓真相大白。

趙少康指出，馬祖缺肉困境周一（6日）曝光後，陳竑任的臉書貼文有特別標註「斷糧危機老是浮上檯面」，引來他辦公室同仁的關心，想進一步瞭解馬祖官兵處境，因為這句話代表這次斷糧根本不是個案，應該獲得更全面性的關注與檢討；因此，周一上午十點多，他辦公室同仁主動與陳竑任聯繫，除了取得照片授權，也針對馬祖官民處境通了電話做深入了解，並發文忠實呈現當地物資供應不穩定，以及陳接到軍方關切電話的事實。

趙少康接著說，陳竑任7日二度發文，寫下「莒光島上物資民生用品均已差不多殆盡，然而每次發文總是無人加以理睬」、「軍中小朋友於沙灘上發洩心情，然而如果沒被我看見拍照上傳，可否想過爾後會有什麼事情發生？真不想知道」等話，都證明了陳的熱血心腸。但趙少康說，針對陳竑任後來發文時，對他表達「嚴重不滿」，且消息被多家媒體轉述，以「被打臉」、「鬼扯」等詆毀人格的字眼形容他，他要表達嚴正抗議。

趙少康指出，因陳竑任此一轉折，他辦公室同仁也立即透過相同管道聯繫陳竑任，此後訊息均呈現已讀狀態，惟等了2小時，陳都不做任何回應。趙少康強調，為了捍衛個人誠信並還原真相，因此公布了相關對話截圖與過程。