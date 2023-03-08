宜蘭一名人妻控訴丈夫17年前到大陸工作後鮮少回台，幾乎沒給家用，2個孩子全由她一人扶養，兒子曾被學校要求提供全家福照片時，向鄰居「借父親」拍照，她說丈夫每年過年回來幾天，與她無話可說，2人關係形同「室友」，法官認定男子已無與妻子維持婚姻生活的意願，判准離婚。

判決書指出，妻子主張與丈夫結婚超過24年，育2名子女，但丈夫17年前到大陸工作後鮮少返回台灣，也鮮少給予家用，孩子付扶養費幾乎全由她一人負擔，女兒曾投書校刊表示自己是由母親一人撫育，兒子某次被學校要求須提供全家福照片時，竟找鄰居「借父親」一同拍攝照片。

妻子還稱丈夫僅願告知其在大陸使用之行動電話號碼，連住址、固定市話、工作情況都是經由朋友轉達告知的，丈夫在疫情前每天僅國春節回台幾天，也與她無話可說，2人關係形同「室友」，丈夫也從未提及讓她及子女移居大陸使全家團圓的建議，她才因此向法院訴請離婚。

法官勘驗男子94年至97年間每年平均返台4次，98年至104年間每年僅返台2到3次，105年至108年則每年返台1次，且每次在台期間僅有10數日，108年後即未再有返台紀錄，且男子並未給付家庭生活費用及負擔子女扶養義務，顯無與妻子維持婚姻生活的意願，法官判准離婚。