台中市北屯區太原路三段一棟建築中的工地8日凌晨起火，高樓層燃燒，一時烈焰衝天。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區太原路三段一棟建築中的工地8日凌晨起火，高樓層燃燒，一時烈焰衝天。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區太原路三段一棟建築中的工地8日凌晨起火，高樓層燃燒，消防局第八分隊出動雲梯車滅火。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區太原路三段一棟建築中的工地8日凌晨起火，高樓層燃燒，消防局第八分隊除出動雲梯車滅火，也派員冒險進入火場企圖從內控制火勢。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區太原路三段一棟建築中的工地今（8）日凌晨起火，一時烈焰衝天，經消防局出動19車、88人前往救援，火勢延燒近2個小時才撲滅，起火點初估在頂樓，起火原因仍待火調人員調查釐清；由於深夜工地無人出入，為何起火？施工單位也急調監視器，是否有可疑人士進入。

該建築工地為大毅建設一興建中14樓住商大樓，地點位於太原路三段、景和街口，台中市消防局8日0時52分獲報，出動消防局第八大隊消防車18輛、救護車1輛，消防人員53名、義消35名人員前往救援，火勢於02時31分撲滅，初估是頂樓起火，燃燒面積約300平方公尺，無人受傷受困。

由於該工地還在興建中，暗夜工地早已封閉，卻無故起火，火勢還一發不可收拾，發生火災後施工人員緊急回到建案現場，協助救災，面對深夜無人工地為何起火，員工表示，昨（7日）傍晚5點多，已淨空工地，在巡視無人逗留後才離開工地，留警衛留守，不知為何起火？為釐清是否有人為因素，也將調監視器，看有無可疑人士出入。

據悉，起火的14樓，堆置板模，懷疑是板模起火燃燒，才會火勢一發不可收拾，加上樓層相當高，消防人員除動用雲梯車，也派員進入火場，企圖從內部控制火勢，火勢直到凌晨2點31分才撲滅火勢，起火原因尚待火調人員調查釐清。