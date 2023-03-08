華擎去年第4季營收為48.99億元，季增37.4%、年減13.1%，受整體產業仍在調整庫存影響，單季營運仍低迷，EPS僅約0.2元，累計去年稅後盈餘約10.66億元、年減55.2%，EPS 8.69元，為近三年低點。
華擎本周將舉行法說會，公司先前曾預告，去年第四季將再提列部分庫存跌價損失，並預期到今年首季營運都將面臨庫存去化挑戰，不過看營運谷底已到，產業非理性殺價狀況不易再出現，隨著庫存降至一定水準後，整體營運可望逐步回升。
本周法說將聚焦在伺服器、IPC(工業電腦)等相關成長動能。
華擎(3515)近期股價偏弱，指數跌破周線，投信站在賣方。華擎去年因顯卡市場需求滑落，以及PC終端需求放緩，導致年營收171.21億元、年減13.4%，毛利率21.6%、下滑6.6個百分點，營益率6.9%、年減8.6個百分點，稅後盈餘為10.66億元，年減55.2%，EPS為8.69元，華擎董事會通過決議擬配發現金股利8元，配息率達92%，殖利率約為5.2%。
華擎去年第4季營收為48.99億元，季增37.4%、年減13.1%，受整體產業仍在調整庫存影響，單季營運仍低迷，EPS僅約0.2元，累計去年稅後盈餘約10.66億元、年減55.2%，EPS 8.69元，為近三年低點。
華擎本周將舉行法說會，公司先前曾預告，去年第四季將再提列部分庫存跌價損失，並預期到今年首季營運都將面臨庫存去化挑戰，不過看營運谷底已到，產業非理性殺價狀況不易再出現，隨著庫存降至一定水準後，整體營運可望逐步回升。
本周法說將聚焦在伺服器、IPC(工業電腦)等相關成長動能。
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