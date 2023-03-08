達方近年積極轉型，除以電動自行車(E-Bike)為發展主軸的綠能事業，在市場需求強勁與策略聯盟開展下，2022年綠能營收較2021年有逾5成以上的成長，占營收比重達47%，表現相當亮眼，MLCC等被動元件為主的零組件事業聚焦在車用及高容兩大市場，IT亦往高毛利領域布局，讓達方在全球電子產業受通膨升息影響自去年下半年開始面臨消費不振、庫存調整不利環境下仍能交出2022年合併營收及獲利雙成長，其中2022年合併營收更創下逾10年新高。

達方2022年合併營收為295.3億元，年增5.3%，創逾10年來新高，歸屬母公司稅後盈餘為11.6億元，年增率1.4%，每股盈餘為4.15元。

達方前2月合併營收為37.26億元，年減20.08%，蘇開建表示，第1季比較保守，第2季會比第1季好，下半年會比上半年好。

就三大業務來看，蘇開建表示，IT鍵盤庫存去化從去年第3季到第4季開始，庫存比較健康了，只是需求還沒有明顯上來，不過經過去年的沈寂，今年會成長，目前達方IT事業聚焦價值客戶，藉創新優化產品組合，目前MLCC市場因為供給大於需求，價格在止穩向下的狀況，上半年還是蠻挑戰的，我們聚焦在車用及高容部分，這兩、三年ASP慢慢拉高，綠能事業部分，腳踏車市場修正庫存，組裝受影響較大，但車架及電池還是會成長，預期今年綠能將是微幅成長，毛利率也會往上。

達方今年資本支出約在24億元到25億元，扣除蘇州廠資本回收，達方預估，今年淨資本支出約15億元。