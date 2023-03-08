有「亞洲古茲曼」之稱，涉嫌在10多個國家走私，主導著亞洲每年1.4兆台幣非法毒品市場，現年59歲的毒王謝志樂（Tse Chi Lop），2021年1月22日在荷蘭落網，被引渡回澳洲墨爾本，他是20年來被全球通緝最重要的毒品走私販，外界驚訝的是，他在2020年疫情期間，竟藏匿於台灣，我方全程監控近一年後進行搜索卻意外撲空，只好拒絕延長居留逼他離境，並暗中通報澳洲及國際刑警組織，事後他在荷蘭轉機時遭逮，被引渡到澳洲受審，面臨終身監禁。

根據檢警監控，謝志樂在2020年疫情期間來台，卻因為疫情嚴峻困在台灣，只好長期居住在北市東區。平時生活圈也都在信義區的各大知名餐廳出沒，甚至還會Ubike在市區閒晃或是到象山爬山。

不僅如此，謝在台期間，還在信義區W飯店結交一位科技大學女大生，兩人經常約會，甚至前往台中谷關知名高級飯店出遊，檢警人員一路監控，趁著他走出飯店時強制約談到案。但經過搜索，卻完全一無所獲，只好拒絕他延期居留，逼他限期離境。

但我方透過情報互享機制，通知澳洲警方，趁著他在荷蘭轉機時，由荷蘭方動手逮人，並押往澳洲受審。

謝志樂是出生於中國的加拿大籍華人，被指控為全球最大的冰毒交易商之一，外界將其和墨西哥大毒梟古茲曼相提並論，他是毒品公司「The Company」的負責人，該組織主導著亞洲每年700億澳元的毒品市場，而他每年從組織犯罪中賺取100至230億澳元。

自2019年以來，來自美國、加拿大、緬甸、中國、泰國和日本等約20個國家的執法機構一直在追捕謝志樂，澳洲警方得到謝志樂在前往加拿大期間，在荷蘭中轉的情報，尋求荷蘭當局協助，2021年1月22日逮捕謝志樂，謝否認參與販毒。

謝志樂出身廣東「大圈幫」，後來遷到香港，香港回歸前再移民加拿大，1998年於美國因販毒受審，後獲判9年，2006年出獄後返回加拿大，之後重返香港。人稱「三哥」的謝，常駐港、澳、台三地，為人謹慎但好賭，身邊有8名泰拳高手保護，坐私人飛機出入。

謝志樂生產及販運冰毒、海洛英、K仔，生意橫跨亞洲，包括日本、香港、澳門、中國大陸、台灣、緬甸、澳州、泰國。組織嚴密、殘酷。組織由香港14k、和勝和、大圈幫、台灣竹聯等結盟組成，又與日本黑幫等結盟、他於緬甸的毒品生產線據知由當地撣邦軍閥保護。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）在2018年估計，謝志樂的販毒集團的冰毒收入每年達80億至177億美元。

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