Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》推出之後引發軒然大波，其中由鄭明析所創立與領導的「攝理教」，當中的內幕更是令人髮指，而近期韓國男團DKZ成員庚潤被踢爆父母經營的店家與攝理教相關，瞬間引起脫粉潮，對此，經紀公司也立即發出聲明回應。

庚潤在消息曝光後，火速在官咖發出聲明致歉，並且澄清在這次的風波之前，官方指出成員庚潤完全不知情，且一直認為父母是去正常的教會，但在得知消息之後他也確認了《以神之名：信仰的背叛》中的內容，對此感到相當震驚，至於家人所經營的店家也已立即停業「同時也一一檢視與特定團體有關聯的所有部分，明確告知脫離以及今後不會有任何關聯」。

最後，公司也再度道歉，「作為受到很多人喜愛的職業，沒能好好觀察與本人相關的事項，對此感到抱歉」，更強調「雖然無知不能成為藉口，但是沒有為了特定團體牟利，也沒有擁護犯罪事實的心，所以請不要再進行過度的猜測」而公司也會協助庚潤成為觀察與本人相關的所有事情。

紀錄片《以神之名：信仰的背叛》內容主要揭露南韓4大邪教教主故事，其中「攝理教」教主鄭明析更長期以宗教之名侵犯各地女信徒，受害者遍及南韓、澳洲、香港、中國，甚至台灣也爆出台大、政大女學生受害，總計高達上百人。