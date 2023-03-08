甫開幕的阿里山英迪格酒店，日前被旅客投訴「就地起價」，1家4口228連假期間入住3天2夜，含餐共花了6萬9000元；事後更有不少房客PO文表示，「房間景觀看出去都是鐵皮屋」。作家漂浪島嶼認為，觀光旅館房價是公開資訊，交易你情我願，鐵皮景觀都是在地歷史，「東嫌西嫌就是無知自私」。

「高價旅館一晚數萬，沒甚麼意見，反正有說清楚，有人愛這味，你情我願。但是嫌景觀鐵皮，就有些過分」，漂浪島嶼說，阿里山英迪格附近的鐵皮屋，很多屋主是世居當地的居民，茶園、茶葉廠，都是他們的資產，百年經營而成。

他直言，住進英迪格又要嫌鐵皮的人，「不知景觀的在地歷史，東嫌西嫌就是無知自私」。當初英迪格開發必須通過環評，由於高山農業區條件嚴格，還差點被退件。

漂浪島嶼強調，英迪格獲准籌設，其中一項條件就是敦親睦鄰，並推廣在地文化，「如果愛清幽，旅館當初就不要擠在農場地，到山頭去蓋，看環評會不會過關」。