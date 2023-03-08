吉力吉撈・鞏冠去年迎接中職生涯首個完整球季，就以14轟拿下全壘打王。（陳怡誠攝）

WBC（世界棒球經典賽）A組賽事率先在今（8）日登場，大聯盟官網記者克拉爾（Michael Clair）與莫納根（Matt Monagan）共同撰文分析A組情勢，指出打擊將會是中華隊的優勢，並提及年度MVP衛冕者林立及重炮手吉力吉撈・鞏冠是支撐打線的重要人物。

內文指出，外界預期古巴與荷蘭會是A組晉級大熱門，但也不容忽視其他球隊，義大利由大聯盟傳奇名將皮亞薩（Mike Piazza）執掌兵符，陣中也有許多大聯盟球星及國家隊常客，中華隊則有中職頂尖球星坐鎮，巴拿馬在資格賽的表現也十分亮眼，A組很可能是整個賽會實力最平均的一組。

提到中華隊，內文表示在上屆經典賽中，中華隊未能達到預期成績，在小組賽吞下0勝3敗淘汰出局。雖然本屆仍不是最受大家矚目的隊伍，但進入複賽絕對是中華隊的首要目標，也提到當大聯盟受疫情影響停賽之時，中職是第一個重新開打的職業棒球聯賽，許多美國球迷會一邊吃著早餐、一邊收看中職賽事。

中華隊打線由中職最強打者林立以及吉力吉撈・鞏冠領銜，並提到鞏冠的登錄名是他的原住民名字，2018年曾經升到小聯盟3A，去年則以14轟拿下中職全壘打王。外野手陳傑憲在統一獅每個賽季都是保送多過於被三振（新人賽季保送及被三振皆為11次），努力踏上壘包是他的任務。

陣中也有著剛與紅襪簽下大聯盟合約的張育成、去年賽季在海盜1A完成33次盜壘成功的鄭宗哲及上季在巨人2A高達11.2奪三振率的鄧愷威。打線也有2位打擊三冠王得主，分別是2017年寫下紀錄的王柏融及去年完成的林立。