35歲大陸女星劉亦菲，近日被人在機場捕捉準備搭機飛往巴黎參加時裝週活動，她一身簡便卻昂貴的穿搭，引起大陸網兩極意見。近日，有網友曬出劉亦菲跟谷愛凌以及韓國女團李惠仁在時裝周的合影，三人真實美貌令粉絲們瘋狂討論，直呼：「她的絕美神顏簡直是亞洲吸血鬼！」

劉亦菲現身巴黎參加時裝週活動，有網友曬出劉亦菲跟知名滑雪運動員谷愛凌並排而坐，她們倆中間還坐著韓國女子團體NewJeans李惠仁，她身材裸肩上衣秀大長腿，使得氣場完全不輸谷愛凌及劉亦菲，而谷愛凌的媽媽則是坐在她們的身後。不過，劉亦菲在這一排嘉賓中還是屬於比較搶眼的一位，除了白皙的皮膚佔有優勢之外，她的氣質相當出眾。

三位正妹女星同框影片被流出後，粉絲們相當驚喜，紛紛比較三人的真實美貌，盛讚35歲的劉亦菲、19歲的谷愛玲與年紀最小，年僅14歲的李惠仁容貌上真的看不出年齡差，紛紛笑稱：「谷愛凌、李惠仁年齡相加是劉亦菲的年齡，三人的美貌完全看不出年齡差！」

事實上，劉亦菲剛出道便以精緻五官與精湛演技聞名，2002年從電視劇出道後以《仙劍奇俠傳》的趙靈兒與《神鵰俠侶》的小龍女等經典角色紅翻全亞洲，而後更進軍好萊塢，還得到《花木蘭》真人版的主演機會，被觀眾認為是85後頂流女星。